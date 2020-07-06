العراق ينفي سقوط صاروخ كاتيوشا في مطار بغداد

2020/07/06 | 03:05

اخبار السعودية )- نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، ما تناقلته وسائل إعلام عن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة مطار بغداد الدولي دون أن ينفجر أو يسبب أضراراً.وعبر حسابها في تويتر، نشرت الخلية تغريدة طالبت فيها

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