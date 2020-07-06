مصر تُرسل مساعدات طبيَّة إلى العراق

2020/07/06 | 03:33
(اخبار السعودية)- القاهرة / اسراء خليفة
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أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، ان وزارتها سترسل خلال الايام المقبلة، مساعدات طبية عاجلة الى العراق للمساهمة في دعمه لمواجهة وب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تُرسل مساعدات طبيَّة إلى العراق ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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