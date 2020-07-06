مصر تُرسل مساعدات طبيَّة إلى العراق

2020/07/06 | 03:33

اخبار السعودية )- القاهرة / اسراء خليفة

أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، ان وزارتها سترسل خلال الايام المقبلة، مساعدات طبية عاجلة الى العراق للمساهمة في دعمه لمواجهة وب

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