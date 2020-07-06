2020/07/06 | 03:36

اخبار السعودية )- في إطار استمرارها بمتابعة فلول التنظيم الإرهابي، ألقت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، الأحد، القبض على عائلة داعشية غربي بغداد.وذكر بيان للوزارة تلقته نقلته وكالة الأنباء، أن "مفارز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أم وأولادها.. عائلة داعشية بقبضة المخابرات العراقية) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أم وأولادها.. عائلة داعشية بقبضة المخابرات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).