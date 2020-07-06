2020/07/06 | 03:36

اخبار السعودية )- أفاد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي عبر تويتر بعد لقاء اعتبره مثمراً مع وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أن إنهاء الهجمات الصاروخية من قبل الجماعات المسلحة ضد التحالف الدولي أولوية عاجلة.في

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