2020/07/06 | 04:06
(اخبار السعودية)- بغداد/ الصباح
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال أسرة تنتمي لعصابات {داعش} في بغداد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتقلتْ وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية أسرة تنتمي لعصابات “داعش” الارهابية في العاصمة بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال أسرة تنتمي لعصابات {داعش} في بغداد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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