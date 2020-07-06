اعتقال أسرة تنتمي لعصابات {داعش} في بغداد

2020/07/06 | 04:06

اعتقلتْ وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية أسرة تنتمي لعصابات “داعش” الارهابية في العاصمة بغداد.

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