2020/07/06 | 05:12

بغداد / اسراء السامرائي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تنسيقها مع وزارة الداخلية لايقاف منح اقامة ودخول العمالة الوافدة الى البلاد بدون

تراخيص عمل .

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي لـ«الصباح»: إنّه تم التنسيق مع وزارة الداخلية من اجل الاتفاق على عدم منح اي موافقة بما يخص اقامة العمالة الوافدة والعمل على ايقاف دخولها من قبل دائرة الاقامة، مؤكدا السماح للوافدين منهم بالدخول بعد الحصول على اجازة عمل بحسب قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.



واشار الى ان الوزارة تعمل من خلال البرنامج الوزاري الذي ينفذ للحفاظ على حقوق العمالة المحلية وعدم منافسة العمالة الاجنبية لها في سوق العمل لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن تشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية، منوها بان الوزارة سجلت ما يقارب 6000 عامل من العمالة المحلية لشمولهم بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي في محافظتي كركوك والبصرة بعد تنفيذ 196 زيارة ميدانية لمواقع الشركات والمشاريع ضمن الحملة التفتيشية التي اطلقت نهاية حزيران الماضي، لافتا الى انه تمت احالة نحو 12 حالة من المشاريع والشركات على المحاكم لمخالفتها الضوابط والتعليمات الخاصة بعمل العمالة لديها .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل لـ {الصباح»: نسَّقنا مع الداخليَّة لإيقاف دخول العمالة الأجنبيَّة ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل لـ {الصباح»: نسَّقنا مع الداخليَّة لإيقاف دخول العمالة الأجنبيَّة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).