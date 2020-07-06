ملفات فساد 6 وزارات وهيئتين أمام الادعاء العام

2020/07/06 | 05:12

بغداد / عمر عبد اللطيف ومهند عبد الوهاب

رفعتْ لجنة النزاهة في مجلس النواب ملفات فساد مهمة الى الادعاء العام تخص 6 وزارات وهيئتين، وفي حين أكدت ضرورة تفعيل قانوني مكافحة الفساد ودعم هيئة النزاهة، دعا أعضاء في اللجنة وخبراء قانونيون الحكومة إلى سرعة تفعيل ملف استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج منذ 2003.

وقال عضو اللجنة عبد الأمير المياحي لـ «الصباح»: إنَّ «هناك من يتحدّث عن اتهام وزراء ومسؤولين بعمليات فساد، وترفع ملفاتهم الى الادعاء العام أو هيئة النزاهة»، مشيراً الى «وجود تباطؤ وتلكؤ في تلك المؤسسات».

وأضاف أنَّ «اللجنة رفعت ملفات فساد مهمة تخص وزارات (النفط والكهرباء والصحة والصناعة والتجارة والزراعة وهيئتي الجمارك والمنافذ الحدودية) الى الادعاء العام، إلا أننا لم نرَ أي اجراء اتخذ بهذه الملفات حتى الآن».

وأكد المياحي «أننا بانتظار الحكومة وإجراءاتها بمكافحة الفساد حسب ما قدم في البرنامج الحكومي»، محذراً من «غرق البلد أكثر فأكثر في حال تجاهل وإهمال هذا الملف».

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