معابر العراق تحت رحمة الفصائل.. هل يقلب الكاظمي المعادلة؟

2020/07/06 | 09:17

اخبار السعودية )- تعتاش بعض الأحزاب والفصائل العراقية لا سيما النافذة منها على عمليات إدخال البضائع عبر المنافذ الحدودية بحسب ما أكد مسؤول محلي في محافظة الأنبار للعربية.نت، رافضا الكشف عن هويته.وأضاف أن تلك المعابر

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