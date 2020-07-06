رغم الاحتجاجات العراقية.. تركيا تصر: لن نتراجع

2020/07/06 | 14:26

اخبار السعودية )- في رد على احتجاجات العراق على عمليات أنقرة شمال البلاد، أعلنت تركيا أن انتقاد المسؤولين العراقيين لعملياتها لن يدفعها للتراجع عن مكافحة حزب العمال الكردستاني.جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة

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