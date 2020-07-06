مسلحون يغتالون المحلل السياسي هشام الهاشمي وسط بغداد

2020/07/06 | 21:38

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية/الحدث، الاثنين، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي وسط العاصمة بغداد.وأفادت المعلومات أيضاً، بأن الهجوم تم بعد خروج الهاشمي من مقابلة تلفزيونية، ووقع

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