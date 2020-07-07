2020/07/06 | 23:11

اخبار السعودية )- تعهّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، بتسليم قتلة المحلل السياسي هشام الهاشمي، الذي قتل قبل ساعات برصاص مجهول أمام منزله وسط العاصمة بغداد، مؤكداً أن حكومته ستوقف مشهد الاغتيالات في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مقتل الهاشمي.. إدانات دولية والكاظمي يتوعّد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مقتل الهاشمي.. إدانات دولية والكاظمي يتوعّد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).