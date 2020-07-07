جولة مباحثات جديدة بين الحكومة الاتحادية والإقليم

2020/07/07 | 05:18

بغداد / الصباح

تستعد الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لإجراء مباحثات جديدة، بعد الجولات الاخيرة الهادفة الى حسم بعض الامور العالقة بين الطرفين.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع نجمان الركابي في تصريح لـ”الصباح”: إن أحد الامور التي تطرق اليها الوفد الذي جاء الى بغداد منذ اسبوع، هي قضية المنافذ، مقترحا تسليم نصف واردات المنافذ للحكومة المركزية، ولكن المركز تحفظ على الامر ما أدى الى عدم التوصل لاتفاق حتى الان”.

واضاف الركابي أن وفدا آخر سيأتي الى بغداد لاستئناف المباحثات خلال الفترة القليلة المقبلة، مبينا ان حكومة الاقليم مستعدة لتسليم كميات النفط التي تطالب بها الحكومة الاتحادية.

وتابع الركابي، أنه بشأن المنافذ، فإن الاقليم يريد تسليم نصف الايرادات فقط، منوها بأن الوفد الذي سيأتي قد يحمل صلاحيات أكثر للتفاوض.

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