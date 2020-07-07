العمل: إطلاق الدفعة الرابعة لرواتب شبكة الحماية قريباً

2020/07/07 | 05:18

بغداد / اسراء السامرائي

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قريباً لإطلاق رواتب الدفعة الرابعة، لمستفيدي شبكة الحماية للعام الحالي.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي في تصريح خاص لـ»الصباح»: انه سيتم صرف واطلاق رواتب الدفعة الرابعة بعد اطلاق تمويل الرواتب من وزارة المالية، ليتسنى لوزارته توزيعها بين المستحقين، مرجعا تأخر اطلاقها، الى عدم وجود تخصيص مالي، مفصحاً عن أن وزارته تستعد لإطلاق ملحق ثان للبطاقات المرفوضة لمستفيدي رواتب شبكة الحماية.

وبيّن أن هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة، تعتزم استكمال إجراءاتها الفنية والمالية، لإطلاق الملحق الثاني من رواتب الإعانة خلال الأسبوع الحالي، من خلال البطاقات المرفوضة التي سبق أن توقفت لأسباب

مختلفة.

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