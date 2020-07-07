إقالة مسؤول أمني وتشكيل لجنة تحقيق باغتيال الهاشمي

2020/07/07 | 07:56

اخبار السعودية )- في أول خطوة بعد تعهده محاكمة الجناة، قرر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الاثنين، إعفاء القائد الأمني المسؤول عن منطقة اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي من منصبه.فقد أفادت المعلومات، بأن الكاظمي

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