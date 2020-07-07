مسؤول بميليشيا مدعومة من إيران هدد الهاشمي قبل مقتله

2020/07/07 | 08:27

اخبار السعودية )- بعدما أفادت مصادر عراقية بأن المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي كان تعرض سابقاً لتهديدات من ميليشيات موالية لإيران، أكد مقربون من الراحل في تصريح لموقع أميركي، صحة المعلومات.وقالوا إن مسؤول أمن في

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