شاهد.. صورة للهاشمي مع أطفاله الثلاثة

2020/07/07 | 10:00

اخبار السعودية )- باغت مسلحون مجهولون أمس الاثنين، المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي برصاصات متفرقة استهدفت جسده ورأسه أمام منزله وسط العاصمة بغداد، فيما لم تنفع محاولات إسعاف الهاشمي الذي فارق الحياة فور وصوله

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