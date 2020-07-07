واشنطن: سلوك الميليشيات التي أشادت بقتل الهاشمي مهين للعراق

2020/07/07 | 19:15

اخبار السعودية )- دانت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، بشدة "الاغتيال الوحشي" للصحافي والكاتب السياسي العراقي هشام الهاشمي في العراق.وأكدت الخارجية الأميركية أنه يجب تقديم "منفذي جريمة قتل الهاشمي المروعة

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