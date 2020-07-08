العدل لـ { الصباح »: ننسق مع الفريق الأممي لإنصاف ضحايا الإرهاب

2020/07/08 | 04:15

اخبار السعودية )- بغداد / الصباح / وفاء عامر

أفاد مصدر مسؤول في وزارة العدل، بأن وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، التقى الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة، المعني بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية،

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