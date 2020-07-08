الكاظمي: لن نسمح بنشر الفوضى وسياسة المافيا

2020/07/08 | 05:54

بغداد/ الصباح

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن اغتيال الباحث والأكاديمي، هشام الهاشمي، شكّل غصة وحزناً عميقاً، وواجبنا كقادة دولة أن نحوّل الحزن والأسى الى تحدٍ حقيقي، مشدداً بالقول: «لن نسمح بنشر الفوضى وسياسة المافيا أبدا»، وفي حين استعرض مجلس الوزراء، مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية بشأن الحدّ من انتشار فيروس كورونا، قرر الموافقة على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» أن «الكاظمي ترأس أمس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، التي استهلها بالحديث عن واقعة اغتيال الباحث والأكاديمي، هشام الهاشمي، على يد مجاميع مسلحة خارجة عن القانون».

وأكد الكاظمي، أن اغتيال الهاشمي، شكّل غصة وحزناً عميقاً، وواجبنا كقادة دولة أن نحوّل الحزن والأسى الى تحدٍ حقيقي، وعمل وإنجاز لما يتطلع له العراقيون في بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون، ولأننا مسؤولون، فإن الإجابة الوحيدة التي يتقبلها منا الشعب هي الإنجاز فقط وليس غير الإنجاز.

وشدّد رئيس الوزراء على عدم السماح لأي جهة تسعى لأن يتحوّل العراق الى دولة للعصابات، كما لن نسمح بنشر الفوضى وسياسة المافيا أبدا، ونؤكد للقتلة أنه لن يهدأ لنا بال قبل ملاحقتهم وإخضاعهم للقضاء، بما ارتكبوه من جرائم، مشيرا الى أن من تورط بالدم العراقي سيواجه العدالة مهما كان انتماؤه، فهناك العديد من الدماء التي سالت قبل حادثة اغتيال الهاشمي.

ووجّه رئيس الوزراء، وفقا للبيان، وزارة الثقافة وأمانة بغداد، بإطلاق اسم الشهيد الهاشمي على أحد شوارع العاصمة بغداد، تخليداً لذكراه وما قدمه من عطاء وفكر، إذ كان أحد قادة الرأي وأشدّ الداعمين للقوات العراقية في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية.

وبيّن الكاظمي، أن الحكومة الحالية تشكلت في ظرف مليء بالأزمات، لذلك هي تعدّ حكومة حلول سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية، فالشعب يستحق منا الكثير من العمل الحقيقي والجاد، مشيرا الى الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي تواجه عمل الحكومة.

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