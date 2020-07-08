جدل برلماني وطبي يثيره «قرار إغلاق العيادات»

2020/07/08 | 05:54

بغداد/ شيماء رشيد وهدى العزاوي

تلتقي لجنة الصحة النيابية وزير الصحة الاسبوع المقبل، لمناقشة العديد من الأمور، وعلى رأسها قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخاص بغلق العيادات الطبية الخاصة مدة أسبوعين، وتداعيات هذا الأمر على المواطن، إذ أعربت عن استغرابها من هذا القرار المفاجئ الذي يفتقد للبُعد المهني والفني المختص.

وأثار القرار جدلاً كبيراً بين أعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية ومختصين ونقابة الأطباء، وعده الكثير منهم قراراً غير مدروس اتخذته اللجنة على عجالة من أمرها، مرجحين أن يكون سبباً في انهيار المنظومة الصحية إذا ما تم تطبيقه.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية، وعضو خلية الازمة النيابية، سلمان الغريباوي في تصريح لـ «الصباح»: إن «قرار اللجنة العليا الخاص بغلق العيادات قرار خاطئ وغير مدروس، وله تداعيات سلبية على المجتمع، وكان بإمكانهم وضع البدائل اللازمة والابتعاد عن اتخاذ قرارات خاطئة كهذه، ستنعكس نتائجها غير الصحيحة على المواطنين، وبالتالي ندخل بأزمة صحية جديدة، ونحن نعيش أزمة حقيقية بانتشار وباء فيروس كورونا»، معرباً عن استغرابه من هذه القرارات التي يراها «تفتقد للبُعد المهني والفني المختص».

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