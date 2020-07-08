2020/07/08 | 05:54

بغداد/ الصباحواصلت الأوساط السياسية، المحلية والدولية، إدانتها الواسعة، لاغتيال الخبير والمحلل الأمني هشام الهاشمي، بينما قرر مجلس القضاء الأعلى، تشكيل هيئة تحقيقية تختص بجرائم الاغتيالات.



وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقته «الصباح»، أنه «تقرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام، تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية».

وعبرت لجنة حقوق الانسان النيابية، في بيان، عن أسفها البالغ إزاء مقتل الخبير والمحلل الأمني هشام الهاشمي برصاصات غادرة، ليلتحق المغفور له مع باقي النشطاء وأصحاب الآراء السديدة الى جنات الله.



وفي تغريدة على «تويتر»، لفت رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الى أن «اغتيال الهاشمي يعد محاولة لجر العراق الى الفوضى» .



كما ندد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السُّلمي، في بيان، بأشد العبارات، بجريمة اغتيال الهاشمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدانات واسعة لاغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدانات واسعة لاغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).