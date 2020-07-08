"خامنئي قاتل".. غضب يجتاح ساحة التحرير بعد اغتيال الهاشمي

2020/07/08 | 13:13

اخبار السعودية )- اجتاح غضب عارم أوساط المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد، وذلك ردا على اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي، الذي لقي حتفه على يد مسلحين أمام منزله في بغداد مساء الاثنبن.ورفع

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