العراق يرفض إدراجه ضمن الدول عالية المخاطر في تمويل الإرهاب

2020/07/08 | 13:13

اخبار السعودية )- قالت وزارة الخارجية العراقية على تويتر، إن وزير الخارجية فؤاد حسين بعث رسالة إلى نظرائه الأوروبيين لحثهم على رفض قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل

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