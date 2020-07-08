الموقف الوبائي اليوم: 2741 إصابة جديدة ووفاة 94 وشفاء 1627 مصاباً

2020/07/08 | 15:15

بغداد / الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2741) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 258

بغداد / الكرخ 363

مدينة الطب 206

النجف الأشرف 126

السليمانية 284

أربيل 186

دهوك 25

كربلاء 125

كركوك 117

ديالى 60

واسط 144

البصرة 254

ميسان 90

بابل 43

الديوانية 126

ذي قار 113

الأنبار 26

المثنى 46

نينوى 15

صلاح الدين 134

- الشفاء: 1627 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 213

بغداد الكرخ 227

النجف 106

السليمانية 10

أربيل 65

دهوك 4

كربلاء 64

كركوك 52

ديالى 78

واسط 159

البصرة 88

ميسان 130

بابل 58

الديوانية 125

ذي قار 130

الأنبار 16

المثنى 50

نينوى 10

صلاح الدين 42

- الوفيات 94 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 25

بغداد الكرخ 9

النجف 3

السليمانية 7

اربيل 1

كربلاء 2

كركوك 7

ديالى 1

البصرة 11

ميسان 6

بابل 3

الديوانية 1

ذي قار 11

الأنبار 3

المثنى 1

صلاح الدين 3

مجموع الأصابات : 67442

مجموع حالات الشفاء : 37879

الراقدين الكلي: 26784

الراقدين في العناية المركزة: 403

مجموع الوفيات: 2779

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