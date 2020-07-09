رئيس وزراء العراق يزور عائلة الهاشمي: سنقتص من القتلة

2020/07/09 | 00:03

اخبار السعودية )- زار رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، عائلة الخبير الاستراتيجي والأمني هشام الهاشمي، الأربعاء، وأكد لهم أنه سيتم القصاص من القتلة.ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو جريمة اغتيال الهاشمي في العراق

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