دعوات لتغيير ستراتيجيات الصحة في مواجهة {كورونا}

2020/07/09 | 05:33

بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

دعت خلية الأزمة النيابية إلى تغيير ستراتيجيات وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا، لكون الخطط القديمة والستراتيجيات الموضوعة باتت «غير مجدية»، وحذرت الخلية من اقتراب الموجة الثانية للفيروس من البلاد، التي ضربت عدداً من الدول خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة أن «العراق لم يصل بعد الى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا».

وقال الناطق الرسمي باسم خلية الازمة النيابية فالح الزيادي لـ «الصباح»: إن «مجلس النواب والحكومة يعملان بالتنسيق مع بعضهما على وضع خطط لمكافحة فيروس كورونا»، مبيناً أن «هناك زيادة في عدد الإصابات، واقتراب موجة ثانية للفيروس من البلاد، وفي نفس الوقت هناك زيادة في معدل نسبة الشفاء على مستوى العراق».

وأضاف، أن «التوجه النيابي والحكومي، هو أن تكون من أولى الأولويات مكافحة الفيروس، وهناك اهتمام بالغ وواضح من رئيس الحكومة بهذا الملف، أفضى الى الاجتماع مع اللجنة النيابية، لتقييم خطط وأداء وزارة الصحة في مكافحة الفيروس»، مؤكداً أن «اللجنة طالبت رئيس الوزراء بدعم وإسناد وزارة الصحة بالأمور اللوجستية، سواء بالأموال أو الصلاحيات، لتمكينها من أداء مهامها».



وأشار النائب، الى أن «اللجنة لديها مؤشرات عن تقديم الخدمة الصحية والعلاجية، وكذلك نسبة تلقي الخدمة من قبل المواطنين، وقد أبلغنا الحكومة بعدم رضا المواطنين عن الخدمة الصحية المقدمة».

ودعا الزيادي إلى «تغيير ستراتيجيات وزارة الصحة، لكون الخطط القديمة والستراتيجيات الموضوعة، سواء كانت العلمية أو الادارية، أصبحت غير مجدية، لذلك كانت مطالباتنا لرئيس خلية الصحة والسلامة العليا، هي العمل على تغيير ستراتيجيات الحكومة، لنتمكن من مواجهة الوباء، لاسيما أن هناك موجة ثانية ضربت جميع أنحاء العالم، وعليه أصبح تفعيل الاجراءات العلاجية، وتحسين الواقع الصحي داخل المؤسسات، أمراً ضرورياً»، متوقعاً أن تشهد «الأيام المقبلة تحسناً واضحاً في أداء وزارة الصحة، لاسيما بعد الدعم والاهتمام النيابي والحكومي».

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