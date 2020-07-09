رفض برلماني لقرار تجديد إجازات شركات النقال

2020/07/09 | 05:33

بغداد / شيماء رشيد

أبدت عدة لجان برلمانية، عدم رضاها عن قرار مجلس الوزراء القاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال مدة 5 سنوات أخرى، لاسيما في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، وتراكم ديون ومخالفات كبيرة على هذه الشركات، وبينت اللجنة المالية في مجلس النواب أنها ستعقد جلسة قريبة لبحث تداعيات القرار، والسبل القانونية المتاحة أمامها لاسترداد حقوق البلاد من تلك الشركات.

عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد في تصريح لـ «الصباح»، أن «اللجنة غير راضية عن هذا التجديد لأسباب عدة جعلتها تعترض وتصدر بياناً بشأن ذلك»، وقال: إن «هذه الشركات تمنحنا الجيل الثاني باسم الجيل الثالث، والعالم يتكلم اليوم عن الجيل الخامس، وأغلب دول المنطقة اتجهت نحو الجيل الرابع، وكذلك فإن هذه الشركات مدينة للدولة ولم تدفع ديونها، وبالتالي وفق ماذا يتم التجديد لها؟! إذ أن جميع حكومات العالم تأخذ الرسوم من شركات الهواتف النقالة مسبقاً، أما نحن في العراق فلا نعمل ذلك».

بدورها، أصدرت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية بياناً بشأن قراري مجلس الوزراء المتعلقين باطلاق خدمة الجيل الرابع، وعقود تراخيص الهاتف النقال، وقال البيان: إن «تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال هدر في المال العام، وتهاون واضح باستيفاء ‏حقوق الدولة».

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