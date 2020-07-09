اغتيال الهاشمي الذي هز العراق.. صديق يروي تفاصيل جديدة

2020/07/09 | 07:47

اخبار السعودية )- لا يزال الغضب الذي أثاره اغتيال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي مستعراً في الأوساط العراقية، على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته مساء الأربعاء منزل الرجل

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