شاهد كيف شرح الخبير القتيل بلحظات عمل الميليشيا بالعراق

2020/07/09 | 10:53

اخبار السعودية )- جناح منضو تحت عنوان الحشد الشعبي المشرعن من قبل الحكومة العراقية، وجناح آخر متفلت، هكذا تحتال الفصائل الموالية لإيران على الدولة في العراق وسبل المحاسبة، بحسب ما شرح الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي

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