الموقف الوبائي اليوم: 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 103 حالات وشفاء 1623 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2170) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 292
بغداد / الكرخ 308
مدينة الطب 38
النجف الأشرف 88
السليمانية 208
أربيل 57
دهوك 29
كربلاء 141
كركوك 113
ديالى 86
واسط 137
البصرة 131
ميسان 90
بابل 93
الديوانية 145
ذي قار 49
الأنبار 22
المثنى 100
نينوى 22
صلاح الدين 21
- الشفاء: 1623 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 264
بغداد الكرخ 146
مدينة الطب 3
النجف 102
السليمانية 34
أربيل 101
دهوك 5
كربلاء 76
كركوك 51
ديالى 74
واسط 131
البصرة 100
ميسان 147
بابل 99
الديوانية 95
ذي قار 150
الأنبار 7
نينوى 15
صلاح الدين 23
- الوفيات 103 حالات وكما يلي :
بغداد الرصافة 21
بغداد الكرخ 6
مدينة الطب 2
النجف 6
السليمانية 7
اربيل 4
كربلاء 3
كركوك 4
واسط 4
البصرة 12
ميسان 4
بابل 3
الديوانية 7
ذي قار 17
نينوى 1
المثنى 1
صلاح الدين 1
مجموع الإصابات : 69612
مجموع حالات الشفاء : 39502
الراقدون الكلي: 27228
الراقدون في العناية المركزة: 415
مجموع الوفيات: 2882
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