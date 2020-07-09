اخبار العراق

الموقف الوبائي اليوم: 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 103 حالات وشفاء 1623 مصاباً


2020/07/09 | 16:00
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2170) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   292

بغداد / الكرخ     308

مدينة الطب        38

النجف الأشرف    88

السليمانية            208 

أربيل                 57

دهوك                 29                 

كربلاء             141

كركوك              113

ديالى                86

واسط                 137            

البصرة             131

ميسان              90

بابل                   93

الديوانية              145

ذي قار               49

الأنبار                22

المثنى               100

نينوى               22

صلاح الدين       21

    

 

- الشفاء:  1623  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   264  

بغداد الكرخ     146   

مدينة الطب      3     

النجف           102 

السليمانية       34         

أربيل           101 

دهوك          5                 

كربلاء        76 

كركوك       51   

ديالى          74 

واسط         131 

البصرة       100

ميسان          147 

بابل           99 

الديوانية       95   

ذي قار        150

الأنبار         7 

نينوى          15 

صلاح الدين     23    

 

- الوفيات  103 حالات وكما يلي :

بغداد الرصافة     21

بغداد الكرخ        6

مدينة الطب        2

النجف            6

السليمانية        7

اربيل             4                     

كربلاء          3

كركوك         4  

واسط           4  

البصرة         12

ميسان         4

بابل           3 

الديوانية       7 

ذي قار        17  

نينوى        1 

المثنى        1 

صلاح الدين    1  

        

مجموع الإصابات :  69612

مجموع حالات الشفاء : 39502

الراقدون الكلي:      27228

الراقدون في العناية المركزة:  415

مجموع الوفيات:   2882

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم: 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 103 حالات وشفاء 1623 مصاباً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم: 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 103 حالات وشفاء 1623 مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).

كامل التفاصيل في: الصباح ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا