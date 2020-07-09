الموقف الوبائي اليوم: 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 103 حالات وشفاء 1623 مصاباً

2020/07/09 | 16:00

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2170) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 292

بغداد / الكرخ 308

مدينة الطب 38

النجف الأشرف 88

السليمانية 208

أربيل 57

دهوك 29

كربلاء 141

كركوك 113

ديالى 86

واسط 137

البصرة 131

ميسان 90

بابل 93

الديوانية 145

ذي قار 49

الأنبار 22

المثنى 100

نينوى 22

صلاح الدين 21

- الشفاء: 1623 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 264

بغداد الكرخ 146

مدينة الطب 3

النجف 102

السليمانية 34

أربيل 101

دهوك 5

كربلاء 76

كركوك 51

ديالى 74

واسط 131

البصرة 100

ميسان 147

بابل 99

الديوانية 95

ذي قار 150

الأنبار 7

نينوى 15

صلاح الدين 23

- الوفيات 103 حالات وكما يلي :

بغداد الرصافة 21

بغداد الكرخ 6

مدينة الطب 2

النجف 6

السليمانية 7

اربيل 4

كربلاء 3

كركوك 4

واسط 4

البصرة 12

ميسان 4

بابل 3

الديوانية 7

ذي قار 17

نينوى 1

المثنى 1

صلاح الدين 1

مجموع الإصابات : 69612

مجموع حالات الشفاء : 39502

الراقدون الكلي: 27228

الراقدون في العناية المركزة: 415

مجموع الوفيات: 2882

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