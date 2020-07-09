شاهد الكاظمي لابن الهاشمي: لا تبكِ أنت بطل كأبيك

2020/07/09 | 19:37

اخبار السعودية )- "أبوك كان كله وطنية ودمه لن يذهب هدراً ابني..وأنا أبوك موجود الآن"..بهذه الكلمات تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بالقصاص من قتلة الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، على "الجريمة

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