بين الكاظمي وفصائل إيران.. خيار قاس ومواجهة فتحت

2020/07/10 | 08:16

اخبار السعودية )- لا تزال تداعيات اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي الذي وصف بأنه مقرب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقي بظلالها على المشهد السياسي في البلاد.فقد فتحت تلك الجريمة باب المواجهة الذي بدأ قبل

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