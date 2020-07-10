 العثور على جثة حارس مرمى العراق في سيارته

2020/07/10 | 17:02

اخبار السعودية )- عثرت قوات الشرطة العراقية، أمس الخميس، على جثة حارس مرمى نادي الميناء السابق والمنتخب الأولمبي كرار ابراهيم مخنوقاً داخل سيارته في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد.بحسب ما أفادت وسائل إعلام

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