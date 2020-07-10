العراق.. وفاة نائبة عن محافظة ديالى بكورونا

2020/07/10 | 17:33

اخبار السعودية )- بعد صراعها لأسبوعين مع الفيروس المستجد، توفيت، اليوم الجمعة، النائبة العراقية عن محافظة ديالى غيداء كمبش بعد إصابتها بكورونا.وغیداء سعید عبدالمجید عبدالحسین كمبش من مواليد بغداد عام 1974 وحاصلة على

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