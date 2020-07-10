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الموقف الوبائي اليوم: 2848 إصابة جديدة ووفاة 78 وشفاء 1878 مصاباً


2020/07/10 | 18:21
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2848) إصابة جديدة في العراق 

الإصابات الجديدة موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   458

بغداد / الكرخ     422

مدينة الطب        97

النجف الأشرف    194

السليمانية            189 

أربيل                 106

دهوك                 3                 

كربلاء             80

كركوك              152

ديالى                91

واسط                 496            

البصرة             122

ميسان              76

بابل                   91

الديوانية              91

ذي قار               78

الأنبار                9

المثنى               45

نينوى               23

صلاح الدين       25

    

- شفاء  1878  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   306  

بغداد الكرخ     218   

مدينة الطب      8     

النجف           72 

السليمانية       10         

أربيل           54                  

كربلاء        114 

كركوك       103   

ديالى          90 

واسط         152 

البصرة       99

ميسان          211 

بابل           64 

الديوانية       85   

ذي قار        95

الأنبار         24 

المثنى        132  

نينوى          25 

صلاح الدين     16    

 

-  وفاة  78 حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     9

بغداد الكرخ        7

مدينة الطب        3

السليمانية        8

اربيل             4                     

كربلاء          3

كركوك         6  

واسط           2

البصرة         9

ميسان         3

بابل           1 

الديوانية       5 

ذي قار        12 

الأنبار         1   

نينوى        3 

المثنى        1 

صلاح الدين    1  

          

مجموع الإصابات :  72460

مجموع حالات الشفاء : 41380

الراقدون الكلي:      28120

الراقدون في العناية المركزة:  404

مجموع الوفيات:   2960

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