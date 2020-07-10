الموقف الوبائي اليوم: 2848 إصابة جديدة ووفاة 78 وشفاء 1878 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2848) إصابة جديدة في العراق
الإصابات الجديدة موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 458
بغداد / الكرخ 422
مدينة الطب 97
النجف الأشرف 194
السليمانية 189
أربيل 106
دهوك 3
كربلاء 80
كركوك 152
ديالى 91
واسط 496
البصرة 122
ميسان 76
بابل 91
الديوانية 91
ذي قار 78
الأنبار 9
المثنى 45
نينوى 23
صلاح الدين 25
- شفاء 1878 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 306
بغداد الكرخ 218
مدينة الطب 8
النجف 72
السليمانية 10
أربيل 54
كربلاء 114
كركوك 103
ديالى 90
واسط 152
البصرة 99
ميسان 211
بابل 64
الديوانية 85
ذي قار 95
الأنبار 24
المثنى 132
نينوى 25
صلاح الدين 16
- وفاة 78 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 9
بغداد الكرخ 7
مدينة الطب 3
السليمانية 8
اربيل 4
كربلاء 3
كركوك 6
واسط 2
البصرة 9
ميسان 3
بابل 1
الديوانية 5
ذي قار 12
الأنبار 1
نينوى 3
المثنى 1
صلاح الدين 1
مجموع الإصابات : 72460
مجموع حالات الشفاء : 41380
الراقدون الكلي: 28120
الراقدون في العناية المركزة: 404
مجموع الوفيات: 2960
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