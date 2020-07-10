الموقف الوبائي اليوم: 2848 إصابة جديدة ووفاة 78 وشفاء 1878 مصاباً

2020/07/10 | 18:21

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2848) إصابة جديدة في العراق

الإصابات الجديدة موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 458

بغداد / الكرخ 422

مدينة الطب 97

النجف الأشرف 194

السليمانية 189

أربيل 106

دهوك 3

كربلاء 80

كركوك 152

ديالى 91

واسط 496

البصرة 122

ميسان 76

بابل 91

الديوانية 91

ذي قار 78

الأنبار 9

المثنى 45

نينوى 23

صلاح الدين 25

- شفاء 1878 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 306

بغداد الكرخ 218

مدينة الطب 8

النجف 72

السليمانية 10

أربيل 54

كربلاء 114

كركوك 103

ديالى 90

واسط 152

البصرة 99

ميسان 211

بابل 64

الديوانية 85

ذي قار 95

الأنبار 24

المثنى 132

نينوى 25

صلاح الدين 16

- وفاة 78 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 7

مدينة الطب 3

السليمانية 8

اربيل 4

كربلاء 3

كركوك 6

واسط 2

البصرة 9

ميسان 3

بابل 1

الديوانية 5

ذي قار 12

الأنبار 1

نينوى 3

المثنى 1

صلاح الدين 1

مجموع الإصابات : 72460

مجموع حالات الشفاء : 41380

الراقدون الكلي: 28120

الراقدون في العناية المركزة: 404

مجموع الوفيات: 2960

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