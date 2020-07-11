2020/07/11 | 07:26

اخبار السعودية )- 3 سنوات مرت على تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى العراقية التي اتخذها داعش عاصمة لخلافته المزعومة، والانقاض واكوام الحجارة والبيوت المهدمة لا تزال على حالها مذكرة بهول الأيام التي شهدتها.لا شيء في

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