تركيا تواصل انتهاكاتها في العراق..إنزال وكوماندوس يتوغل

2020/07/11 | 12:05

اخبار السعودية )- على الرغم من التنديد العراقي الرسمي بالعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا منتصف الشهر الماضي، واستدعاء بغداد للسفير التركي وتسليمه رسالة احتجاج، نفذت أنقرة عملية توغل جديدة.فقد وصلت قوة من الكوماندوس

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