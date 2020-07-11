الموقف الوبائي اليوم: 2734 إصابة جديدة ووفاة 95 وشفاء 1699 مصاباً

2020/07/11 | 15:48

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2734) إصابة جديدة في العراق اليوم.

الإصابات الجديدة موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 397

بغداد / الكرخ 423

مدينة الطب 168

النجف الأشرف 180

السليمانية 131

أربيل 70

دهوك 10

كربلاء 121

كركوك 138

ديالى 67

واسط 139

البصرة 121

ميسان 88

بابل 195

الديوانية 60

ذي قار 236

الأنبار 6

المثنى 14

نينوى 22

صلاح الدين 148

-شفاء 1699 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 308

بغداد الكرخ 233

مدينة الطب 6

النجف 84

السليمانية 13

أربيل 124

دهوك 2

كربلاء 96

كركوك 26

ديالى 94

واسط 20

البصرة 127

ميسان 161

بابل 35

الديوانية 132

ذي قار 130

الأنبار 41

المثنى 53

نينوى 14

-وفاة 95 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 19

بغداد الكرخ 6

مدينة الطب 7

النجف 1

السليمانية 9

اربيل 2

كربلاء 2

كركوك 7

ديالى 1

واسط 2

البصرة 11

ميسان 8

بابل 3

الديوانية 3

ذي قار 9

الأنبار 2

المثنى 2

صلاح الدين 1

مجموع الإصابات : 75194

مجموع حالات الشفاء : 43079

الراقدون الكلي: 29060

الراقدون في العناية المركزة: 400

مجموع الوفيات: 3055

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