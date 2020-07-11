الموقف الوبائي اليوم: 2734 إصابة جديدة ووفاة 95 وشفاء 1699 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2734) إصابة جديدة في العراق اليوم.
الإصابات الجديدة موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 397
بغداد / الكرخ 423
مدينة الطب 168
النجف الأشرف 180
السليمانية 131
أربيل 70
دهوك 10
كربلاء 121
كركوك 138
ديالى 67
واسط 139
البصرة 121
ميسان 88
بابل 195
الديوانية 60
ذي قار 236
الأنبار 6
المثنى 14
نينوى 22
صلاح الدين 148
-شفاء 1699 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 308
بغداد الكرخ 233
مدينة الطب 6
النجف 84
السليمانية 13
أربيل 124
دهوك 2
كربلاء 96
كركوك 26
ديالى 94
واسط 20
البصرة 127
ميسان 161
بابل 35
الديوانية 132
ذي قار 130
الأنبار 41
المثنى 53
نينوى 14
-وفاة 95 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 19
بغداد الكرخ 6
مدينة الطب 7
النجف 1
السليمانية 9
اربيل 2
كربلاء 2
كركوك 7
ديالى 1
واسط 2
البصرة 11
ميسان 8
بابل 3
الديوانية 3
ذي قار 9
الأنبار 2
المثنى 2
صلاح الدين 1
مجموع الإصابات : 75194
مجموع حالات الشفاء : 43079
الراقدون الكلي: 29060
الراقدون في العناية المركزة: 400
مجموع الوفيات: 3055
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