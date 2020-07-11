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الموقف الوبائي اليوم: 2734 إصابة جديدة ووفاة 95 وشفاء 1699 مصاباً


2020/07/11 | 15:48
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2734) إصابة جديدة في العراق اليوم. 

 

الإصابات الجديدة موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   397

بغداد / الكرخ     423

مدينة الطب        168

النجف الأشرف    180

السليمانية            131 

أربيل                 70

دهوك                 10                 

كربلاء             121

كركوك              138

ديالى                67

واسط                 139            

البصرة             121

ميسان              88

بابل                   195

الديوانية              60

ذي قار               236

الأنبار                6

المثنى               14

نينوى               22

صلاح الدين       148

    

-شفاء  1699  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   308  

بغداد الكرخ     233   

مدينة الطب      6     

النجف           84 

السليمانية       13         

أربيل           124 

دهوك          2                  

كربلاء        96 

كركوك       26   

ديالى          94 

واسط         20 

البصرة       127

ميسان          161 

بابل           35 

الديوانية       132   

ذي قار        130

الأنبار          41

المثنى        53  

نينوى          14     

 

 

-وفاة  95 حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     19

بغداد الكرخ        6

مدينة الطب        7

النجف           1

السليمانية        9

اربيل             2                     

كربلاء          2

كركوك         7 

ديالى            1 

واسط           2

البصرة         11

ميسان         8

بابل           3

الديوانية       3 

ذي قار        9 

الأنبار         2   

المثنى        2 

صلاح الدين    1  

            

مجموع الإصابات :  75194

مجموع حالات الشفاء : 43079

الراقدون الكلي:      29060

الراقدون في العناية المركزة:  400

مجموع الوفيات:   3055

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