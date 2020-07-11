2020/07/11 | 17:14

اخبار السعودية )- مع انطلاق العملية العسكرية لضبط الحدود الإيرانية العراقية والسيطرة على منفذين، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه لن يسمح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية.وأضاف من منفذ مندلي الحدودي

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