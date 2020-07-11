2020/07/11 | 17:45
(اخبار السعودية)- شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي على عزمه ملاحقة العصابات الإرهابية في البلاد، وحماية المواطنين.
وقال خلال زيارته محافظة ديالى السبت للإشراف على انطلاق عمليات "أبطال العراق" في مرحلتها الرابعة:
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وقال خلال زيارته محافظة ديالى السبت للإشراف على انطلاق عمليات "أبطال العراق" في مرحلتها الرابعة:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: لن نكف عن ملاحقة العصابات الإرهابية) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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