الكاظمي: لن نكف عن ملاحقة العصابات الإرهابية

2020/07/11 | 17:45

اخبار السعودية )- شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي على عزمه ملاحقة العصابات الإرهابية في البلاد، وحماية المواطنين.وقال خلال زيارته محافظة ديالى السبت للإشراف على انطلاق عمليات "أبطال العراق" في مرحلتها الرابعة:

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