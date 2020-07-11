تركيا تجدد قصفها شمال العراق.. قريتان في مرمى نيرانها

2020/07/11 | 20:50

اخبار السعودية )- على الرغم من التنديد العراقي الرسمي بالعملية العسكرية التي أطلقتها تركيا منتصف الشهر الماضي، واستدعاء بغداد للسفير التركي وتسليمه رسالة احتجاج، تواصل أنقرة تعنتها، فقد أعلن محافظ دهوك، ليل السبت، عن

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