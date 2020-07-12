وزير الاتصالات لـ {الصباح »: شركات عالمية لتنفيذ مشروع بوابات النفاذ

2020/07/12 | 05:00

اخبار السعودية )- بغداد / حازم محمد حبيب

كشفَ وزير الاتصالات أركان شهاب احمد عن توجيه دعوات مباشرة لخمس شركات عالمية لإنشاء مشروع بوابات النفاذ الضوئي، مشيرا الى ان المشروع

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