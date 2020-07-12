2020/07/12 | 16:55

اخبار السعودية )- هدد حزب الله العراقي، الأحد، بحرب ضد القوات الأميركية، وقال المسؤول الأمني بكتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري على "تويتر"، إنه على "كامل الجاهزية للعمل العسكري الواسع".وأضاف: "ليعلم الأميركيون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله العراقي يهدد بحرب ضد القوات الأميركية) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله العراقي يهدد بحرب ضد القوات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).