2020/07/12 | 18:28

اخبار السعودية )- أعلنت خلية الإعلام الأمني للقوات المشتركة العراقية اليوم الأحد النتائج الأولية لليوم الثاني من عملية "أبطال العراق" بمرحلتها الرابعة.وقالت الخلية في بيان إنها عثرت خلال عملية تمشيط في محافظة ديالى على

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