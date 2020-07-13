تظاهرات وإغلاق طرق في البصرة احتجاجا على قطع الكهرباء

2020/07/13 | 00:09

اخبار السعودية )- تظاهر عدد من المواطنين في مدينة البصرة، العراقية مساء الأحد، في شارع بغداد الرئيسي للمطالبة بتوفير الكهرباء لمناطقهم.وقال مراسل العربية أن متظاهرين قاموا ايضا بحرق الإطارات تعبيراً عن استيائهم لتذبذب

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