مدربون يحثون التطبيعية على دعم أسود الرافدين

2020/07/13 | 03:00

الحلة / محمد عجيل

حث مدربون محليون اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة على دعم اسود الرافدين وإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالمستوى الفني والبدني للاعبين قبيل الدخول في معترك التصفيات المؤهلة الى كأس العالم ونهائيات اسيا في ظل الحظر الكروي الذي يفرضه وباء كورونا وما ترتب عليه من صعوبة الحصول على عدد من المباريات الودية التي يبحث عنها المدرب السلوفيني كاتانيتش.

وقال المدرب عادل خضير ان الامور تسير نحو انهيار منظومة المنتخب الوطني وفقدان فرصة التاهل في حال بقاء الوضع على ما هو عليه من جمود في رحلة الاعداد وعدم الجدية في إيصال رسائل اطمئنان الى الجماهير على ان القرارات جميعها ستصب في مصلحة تاهيل المنتخب بالشكل الامثل من خلال معسكر

اعداد يقام في اجواء صحية ونفسية، واكد ان من حق الجماهير ان تعبر عن تخوفها من إمكانية ان يكون اسود الرافدين ضمن المنتخبات المتأهلة الى كاس العالم في ظل غياب الخطوات الواجب اتخاذها من قبل القائمين على الكرة حاليا.

من جهته ناشد المدرب سالم عودة الهيئة التطبيعية توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمدرب كاتانيتش في اختيار الاسماء الملائمة التي يمكنها ان تظفر ببطاقة التاهل واقترح عودة تشكيل لجنة عليا هدفها المساعدة في الاعداد الجيد من خلال مباريات تجريبية واستعداد نفسي للقاء المرتقب مع منتخب هونغ كونغ، وقال ارى ان من الضروري ان يكون مشوار منتخبنا الوطني في مقدمة الأولويات لاننا على وشك الظفر ببطاقة التاهل في حسابات ترتيب منتخبات المجموعة التي يتصدرها منتخبنا الوطني.

وطالب المدرب هاتف شمران اعضاء اللجنة التطبيعية بالتفكير جليا في رحلة الاعداد لاسود الرافدين وقال لـ “الصباح الرياضي”: ارى انه من الضروري بحث فرصة الاعداد الذي يسبق الدخول في معترك التصفيات رغم ايماننا المطلق ان الظروف التي تعمل بها التطبيعية غير طبيعية وهي امام تحديات كبيرة لكن المطلوب منها النظر الى الهدف الأسمى دون بقية المتطلبات لاننا اذا فقدنا فرصة التاهل يعني ذلك انتظارنا اربع سنوات اخرى .

وشدد المدرب عبد الاله عبد الحميد على اهمية البحث عن حلول سريعة من قبل الجميع لان بقاء الوضع على ما هو عليه لا يخدم مسيرة المنتخب الوطني وارى من الضروري ايجاد ارضية مقبولة للاعداد تتناسب مع متطلبات الواقع الصحي كما هو معمول به في اندية ومنتخبات اوروبية مضيفا انه ليس من مصلحة احد ان تبقى رحلة اعداد المنتخب الوطني متأرجحة بين ظروف كورونا وتطلعات الملاك التدريبي، ان المهم لدينا هو تاهل منتخبنا الى كاس العالم وهو طموح يسعى اليه الجميع .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدربون يحثون التطبيعية على دعم أسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدربون يحثون التطبيعية على دعم أسود الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).