بلاسخارت لـ «الصباح»: ندعم جهود حكومة الكاظمي في فرض السيادة

2020/07/13 | 05:12

بغداد / حازم محمد حبيب

أكَّدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت استمرار دعم المنظمة الدولية للحكومة العراقية في جهودها المبذولة لمكافحة جائحة كورونا، والعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة لتقديم كل سبل المساعدة في إطار تطويق الوباء، كما رحّبت الممثلة الأممية بالحوار العراقي - الأميركي وأي حوارٍ آخر يُسهم في استقرار العراق وازدهاره وسيادته على المدى الطويل، مؤكدة أنّ الأمم المتحدة تدعم جهود حكومة مصطفى الكاظمي بفرض السيادة، ودعت بلاسخارت في حوار خاص أجرته معها «الصباح» إلى استمرار العمل من أجل إقامة انتخابات شفافة «تعيد بناء ثقة الجمهور العراقي» مشددة على ضرورة حماية المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات من التدخل السياسي.



وأوضحت الممثلة الأممية انه «على الرغم من المحدودية الكبيرة في القدرات والموارد الا ان استجابة الحكومة للجائحة كانت سريعة»، مشيدة بـ «الجهد الذي تقوده السلطات الوطنية».

وبخصوص الحوار العراقي – الأميركي أكدت بلاسخارت أنّ «الأمم المتحدة في العراق، وتماشياً مع تفويضها، تدعم سيادة العراق، ونحن نؤيد جهود حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في هذا الصدد، ولا سيما مكافحتها للإرهاب»، وقالت: «نحن نرحب بهذا الحوار العراقي - الأميركي، وأي حوارٍ آخر يُسهم في استقرار العراق وازدهاره وسيادته على المدى الطويل».

وأضافت أنّ «دعوتنا إلى ضرورة تجنيب العراق تنافس المصالح بين الخصوم الإقليميين والعالميين ليست جديدة، إذ نجدد التأكيد عليها في كل مناسبة، فالعراق يستحقّ فرصةً للتعافي بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار».

وبشأن الانتخابات المبكّرة وإمكانية إجرائها، أوضحت بلاسخارت أنّ «تنظيم الانتخابات يستغرق وقتاً، ومن المهم الشعور بإلحاح هذا الموضوع، وهناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لإجراء الانتخابات بما في ذلك استكمال الملحقات الفنية لقانون الانتخابات، ومن المهم أن يتم عمل ذلك بالشكل الصحيح»، مؤكدة أنّ «الانتخابات الشفافة ضرورية لبناء ثقة الجمهور».

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