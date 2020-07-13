رئيس الوزراء يبحث إجراءات تأمين الأوكسجين لمستشفيات ذي قار

2020/07/13 | 05:12

بغداد/ الصباح/ شذى الجنابي

تدارسَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه محافظ ذي قار ومدير شرطتها عملية توفير الأوكسجين لمستشفيات المحافظة وتعزيز ملاكاتها الطبية المجاهدة بما يخدم مواجهة جائحة كورونا وحفظ أرواح الناس، في حين اعلن وزير الصحة، حسن التميمي، خلال حديث لـ «الصباح» اعداد المخططات اللازمة لانشاء مستشفيين في قضاء الحسينية بالقرب من مستشفى الشهيد ضاري، احدهما مخصص لمرضى فيروس كورونا بسعة 200 سرير.



وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته «الصباح» ان الكاظمي تدارس خلال لقائه محافظ ذي قار ومدير شرطتها، بحضور وزير الداخلية، الإجراءات المتخذة من قبل دوائر المحافظة الخدمية، وفي مقدمتها عملية توفير الأوكسجين لمستشفيات المحافظة وتعزيز ملاكاتها الطبية المجاهدة بما يخدم مواجهة جائحة كورونا وحفظ أرواح الناس.

وأوضح الكاظمي أن «خدمة المواطن في ذي قار واجب وشرف لأجهزة الدولة، لهذا فإننا عازمون على عدم الإبقاء على شاغل منصب ثبت فشله» مؤكدا في الوقت نفسه «أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة الخدمية بما يضمن حق المواطن في تلقي خدمة تليق به وباسم ذي قار».



كما وجه رئيس الوزراء، وفقا للبيان، «المسؤولين في المحافظة، ببذل غاية الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أسباب التلكؤ الحاصل في أسرع وقت ممكن».

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