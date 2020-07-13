مجلس الأمن الوطني يناقش استمرار الخروقات التركيَّة

2020/07/13 | 05:12

بغداد/ الصباح

استعرضَ رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، نتائج زيارته الى منفذ مندلي الحدودي، بينما ناقش المجلس استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» ان «الكاظمي أكد مضي الحكومة بالعمل على منع الفاسدين من استغلال المنافذ الحدودية، ووضع الخطط الكفيلة بتطويرها، ودعمها والارتقاء بواقعها ومستوى أدائها» .

كما ناقش المجلس استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية، وأكد ضرورة مواصلة الحوار الدبلوماسي مع الجمهورية التركية لوقف التجاوزات التي تشكل اعتداءً على السيادة العراقية وتسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين.

ولفت البيان الى ان «المجلس ناقش قضية التظاهرات وضرورة الحفاظ على سلميتها بما يتوافق مع حرية الرأي والتعبير والحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة» في حين «تطرّق الى ملف الاغتيالات والتشديد على قيام الجهات المختصة بواجباتها، والإسراع بنتائج التحقيق الخاصة بعمليات الاغتيال الأخيرة والكشف عن هوية الجناة وعدم التهاون في الاقتصاص منهم».

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