قصف تركي مدفعي على قرى في دهوك العراقية

2020/07/13 | 13:00

اخبار السعودية )- قصفت تركيا، اليوم الاثنين، قرى كردية في شمال العراق بـ15 قذيفة مدفع، كما استهدفت أطراف جبل خامتير الاستراتيجي بمحافظة دهوك العراقية.ونشبت حرائق في مزارع وممتلكات سكان القرى الكردية العراقية جراء القصف

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